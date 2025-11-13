MAREA ROJA Marea Roja -  13 de noviembre de 2025 - 14:41

Selección de Panamá vs Guatemala: Antecedes en eliminatorias Concacaf

Conoce los antecedentes en partidos de eliminatorias Concacaf entre la selección de Panamá y Guatemala.

FOTO: FEPAFUT

La selección de Panamá visita esta noche del jueves 13 de noviembre a Guatemala, en un duelo crucial por las eliminatorias Concacaf camino al Mundial 2026 de la FIFA.

El equipo nacional panameño y los "chapines" se han visto las caras en 7 ocasiones, juegos que se disputaron entre 1976 y 2005, sumándole ahora el empate del presente año en el Rommel Fernández.

Antecedentes en eliminatorias de la Selección de Panamá vs Guatemala

PAN 2-4 GUA

Eliminatorias rumbo al Mundial Argentina 1978

Estadio Revolución

Ciudad de Panamá, PAN

17 de septiembre 1976

GUA 7-0 PAN

Eliminatorias rumbo al Mundial Argentina 1978

Estadio Mateo Flores

Ciudad de Guatemala, GUA

26 de septiembre 1976

PAN 0-2 GUA

Eliminatorias rumbo al Mundial España 1982

Estadio Revolución

Ciudad de Panamá, PAN

3 de julio 1980

GUA 5-0 PAN

Eliminatorias rumbo al Mundial España 1982

Estadio Mateo Flores

Ciudad de Guatemala, GUA

16 de noviembre 1980

PAN 0-0 GUA

Eliminatorias rumbo al Mundial Alemania 2006

Estadio Rommel Fernández

Ciudad de Panamá, PAN

9 de febrero 2005

GUA 2-1 PAN

Eliminatorias rumbo al Mundial Alemania 2006

Estadio Mateo Flores

Ciudad de Guatemala, GUA

17 de agosto 2005

PAN 1-1 GUA

Eliminatorias rumbo al Mundial 2026

Estadio Rommel Fernández

Ciudad de Panamá, PAN

8 de septiembre 2025

FUENTE: FEPAFUT

