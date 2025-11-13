Selección de Panamá vs Guatemala: Antecedes en eliminatorias Concacaf

La selección de Panamá visita esta noche del jueves 13 de noviembre a Guatemala, en un duelo crucial por las eliminatorias Concacaf camino al Mundial 2026 de la FIFA.
Antecedentes en eliminatorias de la Selección de Panamá vs Guatemala
PAN 2-4 GUA
Eliminatorias rumbo al Mundial Argentina 1978
Estadio Revolución
Ciudad de Panamá, PAN
17 de septiembre 1976
GUA 7-0 PAN
Eliminatorias rumbo al Mundial Argentina 1978
Estadio Mateo Flores
Ciudad de Guatemala, GUA
26 de septiembre 1976
PAN 0-2 GUA
Eliminatorias rumbo al Mundial España 1982
Estadio Revolución
Ciudad de Panamá, PAN
3 de julio 1980
GUA 5-0 PAN
Eliminatorias rumbo al Mundial España 1982
Estadio Mateo Flores
Ciudad de Guatemala, GUA
16 de noviembre 1980
PAN 0-0 GUA
Eliminatorias rumbo al Mundial Alemania 2006
Estadio Rommel Fernández
Ciudad de Panamá, PAN
9 de febrero 2005
GUA 2-1 PAN
Eliminatorias rumbo al Mundial Alemania 2006
Estadio Mateo Flores
Ciudad de Guatemala, GUA
17 de agosto 2005
PAN 1-1 GUA
Eliminatorias rumbo al Mundial 2026
Estadio Rommel Fernández
Ciudad de Panamá, PAN
8 de septiembre 2025
