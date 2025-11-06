Fútbol Fútbol Internacional -  6 de noviembre de 2025 - 14:52

¡Rompe el silencio! Cristiano Ronaldo explicó su ausencia en el funeral de Diogo Jota

La ausencia de Cristiano Ronaldo en el funeral de Diogo Jota generó mucha polémica y el jugador del Al Nassr rompió el silencio.

El astro de la Selección de Portugal, Cristiano Ronaldo, reveló meses después que fuera criticado, el motivo de su ausencia en el funeral de su compañero de selección, Diogo Jota.

Explicación de Cristiano Ronaldo sobre su ausencia en el funeral de Diogo Jota

"La gente me critica mucho, pero no me importa. Hay dos cosas: Una de ellas es que, después de la muerte de mi padre, nunca he vuelto a pisar un cementerio. Y la segunda es, ya sabes, mi reputación. Donde quiera que voy, es un circo. Si voy, todas las miradas se centran en mí, y no quiero ese tipo de atención. No necesito estar delante de las cámaras. Estaba pensando en su familia y haciendo cosas entre bastidores".

