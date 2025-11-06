¡Rompe el silencio! Cristiano Ronaldo explicó su ausencia en el funeral de Diogo Jota

El astro de la Selección de Portugal , Cristiano Ronaldo, reveló meses después que fuera criticado, el motivo de su ausencia en el funeral de su compañero de selección, Diogo Jota .

Jota, que se casó con su pareja y madre de sus tres hijos once días antes del accidente, falleció el 3 de julio junto a su hermano André Silva luego de que el Lamborghini en el que viajaban se saliese de la carretera y se incendiara.

Explicación de Cristiano Ronaldo sobre su ausencia en el funeral de Diogo Jota

"La gente me critica mucho, pero no me importa. Hay dos cosas: Una de ellas es que, después de la muerte de mi padre, nunca he vuelto a pisar un cementerio. Y la segunda es, ya sabes, mi reputación. Donde quiera que voy, es un circo. Si voy, todas las miradas se centran en mí, y no quiero ese tipo de atención. No necesito estar delante de las cámaras. Estaba pensando en su familia y haciendo cosas entre bastidores".