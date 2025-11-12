Thomas Christiansen: "Negrito es un fenómeno y creo que esta es su ventana"

La Selección de Panamá ya se encuentra en territorio chapín y el entrenador Thomas Christiansen brindó declaraciones en conferencia de prensa un día antes de enfrentar a Guatemala en la ronda final de las Eliminatorias CONCACAF, de cara a la Copa Mundial 2026.

"Las eliminatorias es algo especial, incluye algo de fútbol y algo extra deportivo", inició el hispano danés.

El entrenador brindó su punto de vista de la falta y amenazas que ha recibido Adalberto Carrasquilla por su entrada a Kevin Mier en la Liga MX.

"Carrasquilla está preparado y totalmente enfocado en la selección", comentó Thomas.

Tema Michael Amir Murillo y Edgardo Fariña

Christiansen tocó el tema de las molestias que ha tenido Michael Amir Murillo y de la baja del defensor Edgardo Fariña por una situación de migración.

"Amir ha viajado con el equipo y es uno más de la expedición. El tema de Fariña es de migración, pero no sería justo que yo hablé del tema porque no me compete".

Los canaleros sufrieron un retraso en el camino al hotel por un cierre en la ruta del acceso y un recibimiento hostil en el Aeropuerto Internacional La Aurora.

"Nunca hemos ganado en Guatemala y es un reto para nosotros", añadió.

Elogios para Alberto Quintero

"Negrito es un fenómeno, creo que esta es su ventana y son dos partidos que encajan perfectamente en su estilo y jerarquía", señaló el DT de 52 años.

Para finalizar, dijo que Quintero está para los 180' minutos si es necesario.

