Eliminatorias UEFA: Italia gana para "retrasar" la repesca

La selección de Italia evitó este jueves el ridículo en Moldavia (0-2) con dos goles en los últimos compases que, simplemente, retrasan la inevitable repesca de los de Gennaro Gattuso y la aritmética clasificación de Noruega.

Erling Haaland, Sorloth, Odegaard y compañía puede estar tranquilos. Están en el Mundial. Italia, aunque con los menos habituales, apenas pudo generar peligro claro ante Moldavia y es imposible, casi, al menos, que pueda ganar a Noruega con la suficiente holgura como para revertir la insultante diferencia de goles entre ambas selecciones.

Un +29 tiene Noruega contra un +12 de Italia. Tendría que ganar por 9 goles de diferencia para darle la vuelta a la situación.

Ni que el partido se juegue en San Siro implica alguna diferencia. Sencillamente es una goleada casi sin precedentes la que tiene que rubricar una Italia que volvió a ser gris, incapaz en líneas generales, previsible y sin chispa arriba. Ni jugar a la vez con Scamacca, Orsolini, Raspadori y Zaccagni pudo marcar la diferencia.

Italia, de hecho, esquivó el ridículo ante la selección 156 del mundo a falta de dos minutos para el final. Llevaba 7 derrotas y 1 empate consecutivo. No gana Moldavia desde el 16 de noviembre de 2024 ante Andorra. Noruega se impuso 11-1 en septiembre.

Salvó la papeleta la 'Azzurra' primero con el gol de Gianluca Mancini, central del Roma. Y ya en los 6 minutos de añadido, en el 93, el tanto del delantero Francesco Pio Esposito, delantero del Inter. Ambos de cabeza. Irrelevante, en realidad.

Es la quinta victoria consecutiva de Gattuso al mando de Italia. Pleno de victorias que no podrá evitar, casi seguramente, la repesca, tercera consecutiva tras las del Mundial 2018 (perdida ante Suecia) y el Mundial 2022 (perdida ante Macedonia del Norte). No juega un Mundial Italia desde 2014. Y no supera una fase de grupos de la misma cita desde 2006, cuando salió campeona.

Noruega cierra ante Italia

El domingo 16, Italia recibirá a Noruega en San Siro para cerrar la fase de clasificación en las Eliminatorias UEFA, antes de conocer su rival para la repesca.

FUENTE: EFE