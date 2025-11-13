La FPF envió una carta a Concacaf y a la FIFA por la falta de seguridad en Guatemala

La selección de Panamá llegó este miércoles a Guatemala para el partido de eliminatorias Concacaf rumbo al Mundial 2026 y se hicieron virales unas imágenes donde se ve la falta de seguridad para los jugadores y cuerpo técnico por lo que la FPF envió una carta para FIFA.

"La FPF ha mandado una carta formal a FIFA y CONCACAF adjuntando evidencias de su llegada a Guatemala donde demuestran que no hay garantías de seguridad para el partido de mañana. También hubo un empujón por la espalda a Jaime Penedo. Panamá espera una respuesta rápida", escribió el presentador de A La Candela Samuel Anthony.

Recibe todas las noticias en tu casilla de e-mail.

Guatemala le dice de todo a Panamá en el Aeropuerto y la FPF reacciona

Los chapines estuvieron en el aeropuerto esperando a Panamá y empezaron a gritar insultos de todo tipo al cuerpo técnico y jugadores y además lanzaron fuegos y humo al autobús.

En su camino al hotel estuvieron trancados por una protesta social y se retrasaron unos minutos.