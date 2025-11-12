Marea Roja Marea Roja -  12 de noviembre de 2025 - 18:43

¡DE NO CREER! Encapuchados cierran ruta de acceso de la Selección de Panamá

La Selección de Panamá ha sufrido un retraso en su trayecto al hotel de concentración en Guatemala.

La Selección de Panamá ha sufrido un pequeño retraso en su ruta camino al hotel de concentración en Guatemala, tras un cierre de calle por encapuchados, según informó Edgardo Vidal desde territorio chapín.

Otro informe que se maneja, es que los cierres de la vía se estaban dando por una protesta social que no tiene nada que ver con retrasar la llegada del equipo canalero.

"La selección ha sufrido un desgaste psicológico con todo esto", dijo Miguel Remón de RPC Deportes en Misión Guatemala.

El entrenador Thomas Christiansen tiene programado dar una conferencia de prensa a las 7:00 p.m. (hora panameña).

GUATEMALA VS SELECCIÓN DE PANAMÁ: FECHA, HORA Y DÓNDE VER ELIMINATORIAS CONCACAF

  • Fecha: Jueves, 13 de noviembre de 2025
  • Hora: 9:00 p.m.
  • Lugar: Estadio del Trébol
  • Dónde ver: En vivo por la señal de RPC Televisión y seguir más detalles en las redes sociales de RPC Deportes

En esta nota:
