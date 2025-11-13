Selección de Panamá: Números de Thomas Christiansen ante Guatemala

La Selección de Panamá, con el DT Thomas Christiansen en el banquillo, se han enfrentado en 4 ocasiones ante Guatemala con balance de dos victorias y dos empates
Resultados de la Selección de Panamá en la era Thomas Christiansen
GUA 1-1 PAN
Liga de Naciones 2023
Goles: Eric Davis (PAN) penal al min 7, Óscar Santis (GUA) al min 71
Estadio Doroteo Guamuch Flores
Ciudad de Guatemala, GUA
10 de septiembre 2023
PAN 3-0 GUA
Liga de Naciones 2023
Goles: Adalberto Carrasquilla (PAN) al min 14, Éric Davis (PAN) de penal al min 48 y Abdiel Ayarza (PAN) al min 90.
Estadio Rommel Fernández
Ciudad de Panamá, PA
17 de octubre 2023
PAN 1-0 GUA
Copa Oro 2025
Gol: Tomás Rodríguez (PAN) al min 18
Q2 Stadium
Austin, TX, USA
26 de junio 2025
PAN 1-1 GUA
Eliminatorias Mundialistas
Goles: O. Santis (GUA) al min 35 y C. Harvey (PAN) al min 37
Estadio Rommel Fernández
Ciudad de Panamá, PA
8 de septiembre 2025
FUENTE: FPF