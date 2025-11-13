MAREA ROJA Marea Roja -  13 de noviembre de 2025 - 14:40

Selección de Panamá: Números de Thomas Christiansen ante Guatemala

La Selección de Panamá, con Thomas Christiansen en el banquillo, se han enfrentado en 4 ocasiones ante Guatemala con balance de dos victorias y dos empates.

Selección de Panamá: Números de Thomas Christiansen ante GuatemalaFOTO / FPF

Ambos seleccionados se enfrentaron en un partido amistoso el pasado 12 de marzo del 2023 en San José, California, que terminó igualado 1-1, con el entrenador Jorge Dely Valdés como el DT principal por Panamá.

Resultados de la Selección de Panamá en la era Thomas Christiansen

GUA 1-1 PAN

Liga de Naciones 2023

Goles: Eric Davis (PAN) penal al min 7, Óscar Santis (GUA) al min 71

Estadio Doroteo Guamuch Flores

Ciudad de Guatemala, GUA

10 de septiembre 2023

PAN 3-0 GUA

Liga de Naciones 2023

Goles: Adalberto Carrasquilla (PAN) al min 14, Éric Davis (PAN) de penal al min 48 y Abdiel Ayarza (PAN) al min 90.

Estadio Rommel Fernández

Ciudad de Panamá, PA

17 de octubre 2023

PAN 1-0 GUA

Copa Oro 2025

Gol: Tomás Rodríguez (PAN) al min 18

Q2 Stadium

Austin, TX, USA

26 de junio 2025

PAN 1-1 GUA

Eliminatorias Mundialistas

Goles: O. Santis (GUA) al min 35 y C. Harvey (PAN) al min 37

Estadio Rommel Fernández

Ciudad de Panamá, PA

8 de septiembre 2025

FUENTE: FPF

