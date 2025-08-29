Cristiano Ronaldo y Joao Felix marcan en goleada del Al Nassr en el inicio de liga

El Al Nassr inició con buen pie la liga saudí luego de golear 5-0 a el Al Taawon con un "Hat Trick" de Joao Felix y un nuevo tanto de Cristiano Ronaldo .

En apenas siete minutos de haber iniciado el partido, Joao Felix abrió el marcador luego de rematar de zurda dentro del área. El segundo tanto no llegó hasta la segunda parte cuando desde el punto penal Cristiano Ronaldo aumentó la ventaja.

Kingsley Coman poco minutos después, de cabeza marcó el tercer tanto del partido. Pero el nuevo fichaje lusitano del Al Nassr marcó dos más para concretar el triplete con un golazo y luego uno a placer tras un balón suelto tras remate de Cristiano Ronaldo.

CR7 llegó así a 940 goles en su carrera con miras a buscar el anhelado gol 1000 de su carrera.