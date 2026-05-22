Portugal, en el Mundial 2026: Figuras y cómo se clasificó la selección de Cristiano Ronaldo

La Selección de Portugal acudirá a la Copa Mundial 2026 de la FIFA con una selección curtida colectivamente en grandes torneos y muy equilibrada, con figuras de peso en todas las demarcaciones. Eso le confiere una defensa sólida, un mediocampo dinámico y creativo y un ataque que compagina técnica y potencia física.

El combinado luso está también avalado por un historial mundialista que incluye un tercer puesto en la competición y numerosas estrellas cuyo legado entronca directamente con la generación actual, que no deja de brillar año tras año en los principales clubes europeos.

Sigue contando además con el incombustible Cristiano Ronaldo, que continúa sumando hazañas y siendo una pesadilla para las mejores defensas. El astro portugués es el capitán de una plantilla que aspira a alzar por primera vez el trofeo.

¿Cómo se clasificó Portugal al Mundial 2026?

Aunque Portugal no certificó su presencia en la fase final hasta la última jornada de los clasificatorios europeos, lo hizo a lo grande al endosar a Armenia un inapelable 9-1 que le sirvió para adjudicarse el Grupo F, por delante de las otras dos selecciones en liza, Hungría y la República de Irlanda, y con el que demostró su potencial ofensivo y su capacidad de respuesta en los momentos cruciales. En esa misma jornada, el fútbol portugués celebró asimismo otro récord de Cristiano Ronaldo, que se convirtió en el máximo goleador de la historia de la fase preliminar del Mundial.

Trayectoria en la Copa Mundial de la FIFA

Confederación: UEFA

UEFA Mejor actuación: tercer puesto (1966)

tercer puesto (1966) Última participación: Catar 2022 (cuartos de final)

Catar 2022 (cuartos de final) Primera participación: Inglaterra 1966

Inglaterra 1966 Participaciones en la Copa Mundial: 9 (1966, 1986, 2002, 2006, 2010, 2014, 2018, 2022, 2026)

9 (1966, 1986, 2002, 2006, 2010, 2014, 2018, 2022, 2026) Racha actual de clasificaciones consecutivas: 7 (desde 2002)

7 (desde 2002) Balance global en la Copa Mundial: PJ 35, PG 17, PE 6, PP 12, GF 61, GC 41

Portugal integra el grupo K junto a Congo, Uzbekistán y Colombia. Su debut está programado para el 17 de junio ante Congo en el NRG Stadium (12:00 pm).

FUENTE: FIFA