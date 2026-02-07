El panameño Michael Amir Murillo fue presentado como nuevo jugador del Besiktas en la Superliga en Turquía y lo que todos se preguntan es la fecha de ese esperado debut.

Amir Murillo fue anunciado este viernes 6 de febrero como el nuevo refuerzo del equipo turco, el sábado llegó a conocer las instalaciones deportivas y parte del equipo que trabajará con él.

¿Cuándo debutará Michael Amir Murillo en el Besiktas?

El debut del panameño podría darse la próxima semana, porque el Besiktas tiene acción en la liga turca este domingo ante el Alanyaspor, sin embargo Amir no ha entrenado y el papeleo lleva su proceso.

El siguiente partido del Besiktas es el domingo 15 de febrero y este si podría ser el día esperado por muchos panameños, sería ante el Istanbul BB a las 12:00 pm.