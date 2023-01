Dani Alves seguirá con Pumas a sus casi 40 años

"No sé con qué especie de man ustedes están acostumbrados a lidiar, pero este acá es un chingon muy verraco que no desiste nunca. Solo pido a este año SALUD para poder seguir haciendo lo que amo, con la gente que quiere intentarlo. No si hace ganadores ni campeones escuchándolo que piensan los demás de ti ni hablando en demasía", inició escribiendo Alves.