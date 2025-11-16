Dean Huijsen espera superar molestias musculares

La selección de España descansó en la mañana del domingo en Tiflis, tras golear a Georgia y dejar su pase al Mundial 2026 prácticamente sellado, con la atención en el estado del central Dean Huijsen , que integra la expedición a Sevilla, donde se tomará una decisión sobre su participación el martes ante Turquía.

Una molestia muscular sentida por Huijsen en el entrenamiento en vísperas del duelo ante Georgia, en la tarde del viernes, invitó al seleccionador Luis de la Fuente a no tomar ningún tipo de riesgo. El central del Real Madrid fue uno de los tres descartes y se trató su molestia con los fisios de la selección española.

Molestias musculares para Dean Huijsen

El sábado se realizaron unas pruebas médicas a Huijsen, que según informan fuentes de la Federación española a EFE, no mostraron lesión muscular. El cuerpo técnico, encabezado por De la Fuente, conversará con los médicos y el defensa en la tarde del domingo, ya en Sevilla, para tomar una decisión.

De la Fuente canceló el entrenamiento que estaba planificado para la mañana del domingo en el escenario del partido, el estadio Nacional Boris Paichadze de Tiflis, y la selección española partió a las 14:00 hora española (17:00 hora georgiana), rumbo a Sevilla en un vuelo de cinco horas y media de duración.

"No se va a ir nadie mientras que los servicios médicos no indiquen lo contrario. El futbolista está encantadísimo de estar aquí y valoraremos si la ligera molestia que tiene le impide jugar en Sevilla. Él está para jugar y mañana valoraremos con todos los datos", aseguró De la Fuente el sábado sobre Huijsen.