Deportivo La Guaira de los panameños Jorge Gutiérrez y Richard Peralta clasifican a Libertadores

El Deportivo La Guaira de los panameños Jorge Gutiérrez y Richard Peralta logró su clasificación matemática a la Copa Libertadores 2026, al vencer 2-0 a Zamora FC, en la última jornada de la fase regular del Torneo Clausura 2025

Con los goles de Yackson Rivas y de José Alí Meza, los dirigidos por Juan Domingo Tolisano se llevaron los puntos completos, para cerrar en lo más alto de la tabla de posiciones, tanto del torneo semestral, como en la acumulada.

El conjunto anaranjado cerró de la mejor manera la fase regular y adueñarse de las primeras posiciones de las dos tablas de clasificación, sacando una gran ventaja sobre sus más cercanos perseguidores, en ambas. Ahora, esperarán el sorteo de la Fase Final, para ver a qué rivales tendrán que enfrentar, en la lucha por el pase a la gran final.

Quien ahora debe sumarse a la Selección de Panamá es Jorge Gutiérrez para el doble duelo de Eliminatorias CONCACAF rumbo al Mundial 2026 con los partidos ante El Salvador y Surinam.

FUENTE: Deportivo La Guaira