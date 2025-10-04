MLB: Azulejos apalean a Yankees en primer juego de la Serie Divisional

Los Azulejos de Toronto le dieron un paliza 10-1 a los Yankees de Nueva York en el inicio este sábado de las series divisionales de la MLB .

La figura de los canadienses fue el mexicano Alejandro Kirk, quien conectó un par de cuadrangulares con batazos al jardín izquierdo en el segundo y octavo innings.

Recibe todas las noticias en tu casilla de e-mail.

El dominicano Vladimir Guerrero Jr. terminó la jornada con tres imparables y dos carreras impulsadas.

Por los Yankees, Aaron Judge conectó dos imparables, mientras que Giancarlo Stanton se fue en blanco en cuatro turnos.

Kevin Gausman (1-0) logró su primera victoria de la postemporada, mientras que el dominicano Luis Gil (0-1) sufrió su primera derrota al permitir dos carreras en 2.2 entradas.

El segundo juego de esta Serie Divisional, que se disputa al mejor de cinco partidos, se jugará el domingo nuevamente en el Rogers Centre en Toronto.

FUENTE: AFP