Jannik Sinner abandona el Masters 1000 de Shanghái por lesión en su pierna

El tenista italiano Jannik Sinner , defensor del título Masters 1000 de Shanghái, se retiró lesionado de la presente edición este domingo, durante su partido contra el neerlandés Tallon Griekspoor (N.31).

Sinner se lesionó en una carrera lateral, queriendo ir a buscar una pelota al final del segundo set que perdió 7-5, luego de haber ganado el primero en el tie-break (7/3).

Recibe todas las noticias en tu casilla de e-mail.

¿Qué sucedió con Jannik Sinner?

Después de ir varios minutos a los vestuarios, volvió al partido, pero cojeando cada vez más, decididó abandonar en el quinto juego del tercer set.

Su abandono, tras la baja en el último minuto del español Carlos Alcaraz, también lesionado justo antes del inicio del torneo, deja el cuadro sin el N.1 y N.2 del mundo.