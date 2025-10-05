FC Barcelona vs Girona FC: Fecha, hora y dónde seguir la J9 de LaLiga

El FC Barcelona perdió el liderato de LaLiga luego de sufrir una goleada en su visita al Sevilla en la pasada jornada. En un encuentro marcado por el duelo ante Alexis Sánchez, ex jugador del club catalán.

El Sevilla dominó la mayor parte del partido, aprovechó la línea adelantada del equipo de Hansi Flick para los goles. Marcus Rashford fue el único capaz de doblegar a Odisseas Vlachodimos. Con la derrota 4-1, se quedan con 19 puntos, dos menos que el Real Madrid.

Mientras tanto el Girona FC viene de ganar 2-1 al Valencia con goles de Vladyslav Vanat y Arnau Martínez para sumar su primera victoria del torneo y alcanzar los 6 puntos en el puesto 18 de la tabla general.

La pasada temporada el Barca ganó los dos partidos 4-1.

Fecha, hora y dónde seguir FC Barcelona vs Girona FC

Fecha: Sábado 18 de octubre

Hora: 9:15 A.M.

Dónde seguir: A través de las redes sociales de RPC Deportes