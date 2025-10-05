LaLiga: El FC Barcelona pierde el liderato tras ser goleados por el Sevilla

El FC Barcelona sufrió su primera derrota en LaLiga y de paso perdió el liderato del torneo tras caer goleado 4-1 ante el Sevilla en la jornada 8.

Los locales tuvieron un gran inicio, rompiendo las jugadas del fuera de juego del Barca. El primer tanto llegó desde el punto penal, luego que Ronald Araujo cometiera una falta sobre Isaac Romero. El encargado del cobro sería para Alexis Sánchez y el chileno logró convertir.

Luego un ataque de Ruben Vargas por la izquierda dejó a Isaac sólo frente al arco para marcar el segundo tras un par de intentos fallidos.

Pero sobre el final del primer tiempo, un robo de balón, quedó para Pedri que metió un centro para Marcus Rashford que definió de volea el descuento.

Hansi Flick buscó con cambios la remontada, la ocasión más clara la tuvo Robert Lewandowski que desde el punto penal remató fuera a los 75 minutos de partido.

Sobre el final del partido, el Sevilla sentenció con dos contras. Primero José Ángel Cardona que marcó cruzado y luego Akor Adams frente al arco.

Segunda derrota del FC Barcelona

Esta es la segunda derrota consecutiva del Barca 2-1 en casa ante el PSG en la UEFA Champions League.

El próximo 18 de octubre vuelven a jugar en el torneo local cuando reciban al Girona.