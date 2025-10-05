Rodri se vuelve a lesionar con el Manchester City

El centrocampista español Rodri salió lesionado al inicio del partido del Manchester City contra el Brentford, este domingo, un nuevo contratiempo físico para el Balón de Oro 2024 justo antes de la concentración de la Roja para los partidos de clasificación al Mundial 2026.

El jugador de 29 años se perdió casi toda la temporada pasada debido a una grave lesión en la rodilla derecha.

¿Qué lesión sufre Rodri?

Según las imágenes, este domingo sufrió una lesión muscular en el Gtech Community Stadium.

Desconsolado, se sentó en el césped antes de dirigirse al vestuario (minuto 22), sustituido por su compatriota Nico González.

España, vigente campeona europea, se enfrenta a Georgia y Bulgaria en las eliminatorias para el Mundial 2026.