Premundial de Béisbol U23: Panamá U23 conquista el título derrotando a Puerto Rico

Con una gran labor de Adriel González en la lomita, la novena de Panamá U23 se coronó campeón del Premundial de Béisbol U23 tras vencer 4-1 a Puerto Rico en la final del torneo que se disputó en el Estadio Mariano Rivera.

González cubrió la ruta completa de siete entradas, donde permitió 4 imparables, 1 carrera, 3 bases por bolas y recetó 7 ponches.

Los dirigidos por Aníbal Reluz tomaron la ventaja en la cuarta entrada luego que Héctor Rayo recibió base por bolas con las bases llenas. Luego en la quinta Germain Ruiz bateo una roleta entre la segunda y el campo corto, la pelota pasó entre ambos y remolcó dos más. Posteriormente Eduardo Vaughan pegó un doblete remolcador para poner la cuarta carrera en la pizarra.

Edrick Felix en la sexta conectó imparable al izquierdo para remolcar la única carrera de Puerto Rico.

Más tempran, Cuba superó a México y se quedó con el último boleto para el Mundial de Béisbol U23 que se realizará en Managua, Nicaragua.