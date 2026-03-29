Désiré Doué lideró victoria de Francia sobre Colombia en amistoso

Un doblete de Désiré Doué y un tanto de Marcus Thuram le dieron este domingo la victoria por 1-3 a Francia sobre Colombia, que terminó preocupada tras esta doble jornada de preparación por su bajo nivel a poco más de dos meses del Mundial 2026.
El partido arrancó muy parejo. Los cafeteros trataron de hacer daño por la izquierda, con la dupla conformada por Johan Mojica y Luis Díaz, y los franceses buscaron mucho a Doué por un lado y a Maghnes Akliouche.
Colombia se acercó con remates del creativo James Rodríguez y de Díaz, que no supusieron mayor peligro en la portería de los europeos.
Sin muchas llegadas en las áreas, los franceses pisaron el acelerador y abrieron el marcador al 29 en una jugada en la que Doué recibió en el borde del área y sacó un remate que se desvió en el lateral Daniel Muñoz para meterse en el fondo de la portería de Álvaro Montero.
Los colombianos quedaron paralizados con el tanto rival y eso lo aprovecharon los europeos, que ampliaron la ventaja al 41 en una gran jugada en la que el lateral Pierre Kalulu se proyectó y se juntó con Akliouche, que mandó un centro para que Thuram, anticipando a Muñoz, cabeceara y celebrara el 0-2.
El 0-3 llegó al 55 cuando en una mala salida del central Juan David Cabal, Warren Zaire-Emery recuperó el balón y se lo pasó a Thuram, que habilitó a Doué para que venciera en el mano a mano a Montero.
El seleccionador de Colombia, Néstor Lorenzo, sacó de la cancha a James, Díaz y Mojica, y dio ingreso a Campaz, Juan Fernando Quintero y Déiver Machado, quienes le cambiaron la cara a su equipo.
El descuento de Colombia vs Francia
Su ingreso provocó el 1-3 al 77 en una jugada empezada por Quintero y en la que, tras un rebote, Jefferson Lerma recibió y habilitó a Campaz, que sacó un remate cruzado imposible de atajar para Samba.
Tras esa jugada, los suramericanos siguieron atacando e incluso Quintero casi anota un gol olímpico al 83, pero al final eso no pasó y Colombia perdió ante una selección francesa que terminó en la cancha con figuras como Michael Olise y Kylian Mbappé, a quien incluso le anularon un gol por fuera de lugar en la última jugada.
FUENTE: EFE