Didier Deschamps está muy molesto con Karim Benzema

Deschamps mostró su descontento con la actitud del delantero en todas las fases que fueron enfrentando, al no enviar o mostrar el mínimo apoyo a sus compañeros de selección, tanto así que al ser cuestionado sobre la posibilidad que Karim disputara la final, este se rehusó a responder, "no voy a responder, siguiente pregunta". Y este sábado, en la rueda de prensa previa a la final, ha sido igualmente tajante.

"Si no respondo a las preguntas sobre Karim diréis que estoy enfadado. Hay jugadores que se han lesionado antes del Mundial y Benzema era uno de ellos. El último, Lucas Hernández. A partir de ahí contaba con 24 futbolistas. Poner el foco en los otros es incómodo, cuando menos. Yo no me ocupa de las invitaciones a jugadores, ex jugadores o lesionados, no sé quién vendrá. Todos hemos salido perdiendo con estas lesiones. Todos formaron parte del inicio de la aventura, pero mañana serán 24"