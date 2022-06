DT de Costa Rica: El fútbol actual es para "inteligentes"

El DT cafetero clasificó a Costa Rica a su sexta Copa del Mundo con un juego pragmático, de pocas oportunidades de gol, basado en la seguridad defensiva y respaldado en su estrella, el portero Keylor Navas.

"A mí me parece muy populista el entrenador que diga que solamente piensa en ataque y que no piensa en defensa, me parece irresponsable, pienso que las dos cosas hay que hacerlas bien", señala Suárez, cuya selección fue la última de las 32 clasificadas al Mundial, al derrotar en el repechaje a Nueva Zelanda 1-0 en Doha.

Por eso, prefiere no decantarse ni por el estilo del técnico español del Manchester City, Josep Guardiola, enfocado en posesión de la pelota y ataque, ni por su antagonista, el entrenador del Atlético de Madrid, el argentino Diego Pablo Simeone, centrado en defensa y contragolpe.

"Cuando se triunfa fácilmente uno puede matricularse con uno o con otro", pero "en el fútbol hay dos fases y en las dos fases hay que trabajar al ciento por ciento en la parte defensiva y al ciento por ciento en la parte ofensiva", dice Luis Fernando Suárez.

"Tropicalizar" el método europeo

"No creo que uno tenga que estar replicando nada, cada uno tiene que tener su método", confirma

"Que no hagan lo que normalmente hacemos en Latinoamérica que es copiar y pegar, uno tiene que tener identidad y eso se genera con todo eso nuevo pero que haya un tinte personal, uno debe tropicalizar esas nuevas metodologías", añadió.

Hay que creer

En Qatar, Costa Rica se medirá en la primera fase a España, Alemania y Japón en el complicado Grupo E.

Reconoce que su equipo no es el favorito espera dar la sorpresa como lo hizo Costa Rica en Brasil 2014, cuando llegó hasta cuartos de final tras clasificar por delante de Uruguay, Inglaterra e Italia.

"Hay que creérsela, si no entonces no vamos, hay que ser consciente que es posible hacerlo", declaró Suárez. "Si hay algún favorito no es Costa Rica, hay otros favoritos, pero hay que competir. Los partidos se ganan o se pierden después de jugarlos no antes", resaltó Luis Fernando Suárez.