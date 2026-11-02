Édgar Yoel Bárcena regresa a las canchas con el Iraklis después de casi dos meses

El volante panameño Édgar Yoel Bárcenas regresa finalmente a las canchas después de una lesión que lo dejó fuera 56 días tras una cirugía, sin embargo se recuperó muy bien y salió titular con el Iraklis FC en Grecia ante Kalamata FC.
Yoel Bárcenas titular con Iraklis
El 23 de octubre Yoel Bárcenas se unió a los entrenamientos con el club y finalmente vuelve a una convocatoria.
La selección de Panamá jugará el 12 y 15 de noviembre ante Curazao en cuartos de final de la Liga de Naciones Concacaf y es duda la convocatoria de Bárcenas.
La lista ya fue entregada y se revelará el próximo 4 de noviembre en conferencia de prensa de Thomas Christiansen.