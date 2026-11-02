LEGIONARIOS Fútbol Internacional -  2 de noviembre de 2026 - 12:24

Édgar Yoel Bárcena regresa a las canchas con el Iraklis después de casi dos meses

Édgar Yoel Bárcenas sale titular con el Iraklis FC en la primera división del fútbol en Grecia, luego de recuperarse tras la lesión.

Édgar Yoel Bárcena regresa a las canchas con el Iraklis después de casi dos meses

Édgar Yoel Bárcena regresa a las canchas con el Iraklis después de casi dos meses

FOTO / Iraklis
Johanni I. Ramos
Por Johanni I. Ramos

El volante panameño Édgar Yoel Bárcenas regresa finalmente a las canchas después de una lesión que lo dejó fuera 56 días tras una cirugía, sin embargo se recuperó muy bien y salió titular con el Iraklis FC en Grecia ante Kalamata FC.

Bárcenas que sumó una anotación con Iraklis no jugaba desde el pasado 7 de septiembre y tuvo que ser operado por una lesión de menisco en su rodilla y fue operado el 11 de septiembre.

Yoel Bárcenas titular con Iraklis

El 23 de octubre Yoel Bárcenas se unió a los entrenamientos con el club y finalmente vuelve a una convocatoria.

La selección de Panamá jugará el 12 y 15 de noviembre ante Curazao en cuartos de final de la Liga de Naciones Concacaf y es duda la convocatoria de Bárcenas.

La lista ya fue entregada y se revelará el próximo 4 de noviembre en conferencia de prensa de Thomas Christiansen.

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