Édgar Yoel Bárcena regresa a las canchas con el Iraklis después de casi dos meses

El volante panameño Édgar Yoel Bárcenas regresa finalmente a las canchas después de una lesión que lo dejó fuera 56 días tras una cirugía, sin embargo se recuperó muy bien y salió titular con el Iraklis FC en Grecia ante Kalamata FC.

Bárcenas que sumó una anotación con Iraklis no jugaba desde el pasado 7 de septiembre y tuvo que ser operado por una lesión de menisco en su rodilla y fue operado el 11 de septiembre.

Recibe todas las noticias en tu casilla de e-mail.

Yoel Bárcenas titular con Iraklis

El 23 de octubre Yoel Bárcenas se unió a los entrenamientos con el club y finalmente vuelve a una convocatoria.

La selección de Panamá jugará el 12 y 15 de noviembre ante Curazao en cuartos de final de la Liga de Naciones Concacaf y es duda la convocatoria de Bárcenas.

La lista ya fue entregada y se revelará el próximo 4 de noviembre en conferencia de prensa de Thomas Christiansen.