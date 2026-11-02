LPF: Partidos para la jornada 15 del Apertura 2026

La LPF ya confirmó el calendario de los partidos para la jornada 15 que arranca el viernes 6 de octubre, con una noche de fútbol en la conferencia este y se jugará los duelos a la misma hora en la recta final del Apertura 2026.

La pelea en la conferencia Este sigue reñida, Árabe Unido con la presión luego de la derrota ante un Tauro FC que continúa apostando por clasificar a los playoffs, pero un UMECIT con un punto arriba quiere ese espacio y van en duelo directo.

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