LPF: Partidos para la jornada 15 del Apertura 2026

La LPF ya confirmó el calendario de los partidos para la jornada 15 que arranca el viernes 6 de octubre, con una noche de fútbol en la conferencia este y se jugará los duelos a la misma hora en la recta final del Apertura 2026.
En la Conferencia Oeste solo un San Francisco FC tiene ya puesto asegurado, pero no las semifinales y Veraguas United sigue cerca y un CAI que despertó y ganó el Derbi también.
Partidos para la jornada 15 de la LPF
Viernes 6 de noviembre
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Plaza Amador vs Sporting San Miguelito
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Hora: 8:30 p.m.
Estadio: COS Sports Plaza
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Alianza FC vs Deportivo Árabe Unido
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Hora: 8:30 p.m.
Estadio: Rommel Fernández
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UMECIT FC vs Tauro FC
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Hora: 8:30 p.m.
Estadio: Yappy Park
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Sábado 7 de noviembre
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Club Deportivo Universitario vs Veraguas United
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Hora: 4:00 p.m.
Estadio: Universidad Latina
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San Francisco FC vs Unión Coclé
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Hora: 4:00 p.m.
Estadio: Rommel Fernández
Canal: RPC
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Herrera FC vs CAI
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Hora: 4:00 p.m.
Estadio: Gustavo Posam
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