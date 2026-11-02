LPF Liga Panameña de Fútbol LPF -  2 de noviembre de 2026 - 11:33

LPF: Partidos para la jornada 15 del Apertura 2026

Repasa el calendario completo de partidos para la jornada 15 del Torneo Apertura 2026 de la LPF Tigo.

LPF: Partidos para la jornada 15 del Apertura 2026

LPF: Partidos para la jornada 15 del Apertura 2026

La LPF ya confirmó el calendario de los partidos para la jornada 15 que arranca el viernes 6 de octubre, con una noche de fútbol en la conferencia este y se jugará los duelos a la misma hora en la recta final del Apertura 2026.

La pelea en la conferencia Este sigue reñida, Árabe Unido con la presión luego de la derrota ante un Tauro FC que continúa apostando por clasificar a los playoffs, pero un UMECIT con un punto arriba quiere ese espacio y van en duelo directo.

En la Conferencia Oeste solo un San Francisco FC tiene ya puesto asegurado, pero no las semifinales y Veraguas United sigue cerca y un CAI que despertó y ganó el Derbi también.

Partidos para la jornada 15 de la LPF

Viernes 6 de noviembre

  • Plaza Amador vs Sporting San Miguelito

    • Hora: 8:30 p.m.

    • Estadio: COS Sports Plaza

  • Alianza FC vs Deportivo Árabe Unido

    • Hora: 8:30 p.m.

    • Estadio: Rommel Fernández

  • UMECIT FC vs Tauro FC

    • Hora: 8:30 p.m.

    • Estadio: Yappy Park

Sábado 7 de noviembre

  • Club Deportivo Universitario vs Veraguas United

    • Hora: 4:00 p.m.

    • Estadio: Universidad Latina

  • San Francisco FC vs Unión Coclé

    • Hora: 4:00 p.m.

    • Estadio: Rommel Fernández

    • Canal: RPC

  • Herrera FC vs CAI

    • Hora: 4:00 p.m.

    • Estadio: Gustavo Posam

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