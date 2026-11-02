LALIGA Fútbol Internacional -  2 de noviembre de 2026 - 12:31

Javier Tebas acusa al Real Madrid de "estirar como chicle" el caso Negreira

Siguen las polémicas entre el presidente de LaLiga Javier Tebas y el Real Madrid por el caso Negreira.

 Javier Tebas acusa al Real Madrid de estirar como chicle el caso Negreira

 Javier Tebas acusa al Real Madrid de "estirar como chicle" el caso Negreira

El presidente del LaLiga, Javier Tebas, cree que "no es admisible" que el Real Madrid esté "estirando como un chicle el asunto Negreira" y "atacando constantemente" al Barcelona por un caso que ya está siendo judicializado y en el que el organismo que dirige está personado incluso "antes" que el club blanco.

Javier Tebas vuelve a tirarle al Real Madrid

"Se está estirando el chicle a ver cuánto dura. Y yo creo que eso no es admisible. El presidente el Real Madrid (Florentino Pérez) dijo en una asamblea que el Barça era uno de sus clubes amigos mientras estuviera en la Superliga. Y cuando se fue de la Superliga la cosa cambió", ha denunciado.

Tebas ha hecho estas declaraciones en el World in Progress Barcelona 2026, el foro internacional que reúne en la capital catalana a destacados líderes políticos, económicos y empresariales para debatir sobre los grandes desafíos globales y en el que ha participado este lunes.

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