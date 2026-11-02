 Javier Tebas acusa al Real Madrid de "estirar como chicle" el caso Negreira

El presidente del LaLiga, Javier Tebas, cree que "no es admisible" que el Real Madrid esté "estirando como un chicle el asunto Negreira" y "atacando constantemente" al Barcelona por un caso que ya está siendo judicializado y en el que el organismo que dirige está personado incluso "antes" que el club blanco.
Tebas ha hecho estas declaraciones en el World in Progress Barcelona 2026, el foro internacional que reúne en la capital catalana a destacados líderes políticos, económicos y empresariales para debatir sobre los grandes desafíos globales y en el que ha participado este lunes.