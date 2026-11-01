El joven jugador panameño Rafael Mosquera se estrenó como goleador en la MLS, en duelo entre el New York Red Bulls y Nashville SC en el Geodis Park de Tennessee.

Al minuto 34' la visita consiguió abrir el marcador con definición del estadounidense de 18 años de edad Julian Hall y minutos después al 39', tras la lesión de Cameron Harper, el extremo panameño "Rafita" Mosquera entró a la cancha.

Estreno goleador para Rafael Mosquera

Mosquera, de 21 años de edad se convirtió en protagonista de inmediato, cuando al minuto 40' apareció con velocidad por banda izquierda para cerrar una jugada de Cade Cowell y conseguir aumentar el marcador y su primera anotación en la primera división del fútbol estadounidense.

Nashville reaccionó y puso el primero al 45' con gol en contra de Timothy Parker, luego en el segundo tiempo al 78' otro gol en contra le daría el empate a los locales en esta ocasión de Julián Bazán.

Sam Surridge apareció en el tiempo añadido para poner el definitivo 3-2 y la remontada de Nashville en su casa para seguir liderando la Conferencia del Este.