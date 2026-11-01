LPF: CAI le gana el "Derbi Chorrerano" al San Francisco en el Rommel Fernández

El CAI superó al San Francisco FC por marcador de 3-1 en el "Derbi Chorrerano" por la Jornada 14 del Torneo Apertura de la Liga Panameña de Fútbol ( LPF ) en el Estadio Rommel Fernández Gutiérrez.

La primera anotación del partido llegó temprano, con Jafet Obando aprovechando un error del defensor central Richard Peralta para llegar al área y poner el primero sobre el minuto 10'.

Los "monjes" respondieron con llegada de su delantero Ronaldo Dinolis, que de cabeza conectó sobre el 23', pero se fue muy por encima del arco rival.

San Francisco continuó presionando y luego de un error en salida de los "Vikingos", Edilson Carrasquilla remató con potencia, pero nuevamente se fue por encima de la portería de Alex Rodríguez.

CAI tomó un respiro llegando al área del San Francisco, con la velocidad de ,Martín Ruiz y Abraham Altamirano, pero sin lograr poner más números en el marcador.

Obando nuevamente aparece para el CAI en segundo tiempo de duelo de LPF

El Club Atlético Independiente aumentó la ventaja en el marcador sobre el minuto 56' del partido, con Jafet Obando apuntándose un doblete luego de una buena jugada colectiva.

Los escarlatas sumaron números al ataque luego de ese segundo gol y lo intentaron en varias ocasiones, pero no fue hasta el 84' cuando Omar Browne dejó rivales en el camino para asistir a Adrián Popoff, que remató de pierna derecha.

Los "Vikingos" aprovecharon una gran contra de Ángel Valverde, que le cedió la pelota a Leonel Tejada, que luego definió con potente disparo de pierna izquierda, en una dupla de recién ingresados a la cancha.

Tejada puso el definitivo 3-1, para que su equipo sume 3 importantes puntos en la lucha por la Conferencia del Oeste de la LPF.