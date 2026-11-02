Balón de Oro 2026: France Football investiga posibles filtraciones y apuestas sospechosas

Los organizadores (France Football) del Balón de Oro investigarán las posibles filtraciones del palmarés de la edición de 2026 y las apuestas sospechosas registradas en el mismo en una plataforma especializada.

El grupo francés Amaury, propietario de la revista France Football y del célebre trofeo, emitió un comunicado en el que se toma "muy en serio" las acusaciones del filtración "potencialmente fraudulentas " que pueden dañar la integridad "del trofeo más prestigioso para un jugador en el mundo".

"Hay investigaciones en curso para verificar los hechos y determinar eventuales responsabilidades. La presentación de una denuncia está en curso", indicó.

¿Qué sucedió con el Balón de Oro 2026?

El escándalo estalló cuando se conoció que se habían hecho importantes apuestas en la plataforma en línea especializada Polymarket sobre los cinco primeros del palmarés que finalmente se confirmaron en la ceremonia de entrega del Balón de Oro, que tuvo lugar en Londres el pasado día 26.

Ese hecho despertó sospechas de que el palmarés podía haber sido filtrado.

El exdirector de France Football Pascal Ferré indicó a la emisora RMC que, con el nuevo protocolo puesto en marcha por la revista para evitar filtraciones, apenas cinco personas conocían el nombre del ganador antes de que fuera desvelado en Londres por el exfutbolista Ronaldo.

FUENTE: EFE