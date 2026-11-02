UCL Champions League -  2 de noviembre de 2026 - 07:21

Champions League: Hansi Flick confirma las 6 bajas contra el Aston Villa

Hansi Flick confirmó que sigue con 6 bajas para recibir este martes al Aston Villa en la Champions League.

 Champions League: Hansi Flick confirma las 6 bajas contra el Aston Villa

 Champions League: Hansi Flick confirma las 6 bajas contra el Aston Villa

EFE

El entrenador del Barcelona, Hansi Flick, no recupera efectivos y afrontará con seis bajas el partido de la Champions League de este martes contra el Aston Villa inglés en el Spotify Camp Nou.

¿Cuáles son las bajas del FC Barcelona de Hansi Flick?

El conjunto azulgrana no podrá contar en defensa con Andreas Christensen, Eric Garcia, Xavi Espart y Jules Kounde, ni con Dani Olmo y Roony Bardghji en la parcela ofensiva, todos ellos lesionados.

El técnico alemán, que ha completado la sesión con jugadores de la cantera, dará más detalles sobre el estado de la plantilla tras el entrenamiento matinal en la Ciudad Deportiva Joan Gamper.

Flick comparecerá en rueda de prensa a partir de las 12:00 horas (GMT) junto al delantero inglés Anthony Gordon.

FUENTE: EFE

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