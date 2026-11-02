Hansi Flick sabe que el duelo contra Aston Villa no será fácil

El entrenador del Barcelona, Hansi Flick, ha asegurado este lunes en la previa del partido de la cuarta jornada de la Liga de Campeones contra el Aston Villa, que "no es fácil gestionar" las cuatro bajas del equipo en defensa -seis en total-, pero ha remarcado que ve a sus jugadores "convencidos".

"Tenemos cuatro defensas fuera, jugadores de calidad, y no es fácil de gestionar. Cuando ves las lesiones que tenemos, te tienes que centrar en esto (sobrevivir). En el último partido estuvimos muy centrados desde el inicio hasta el final. Vi al equipo con confianza, convencido de lo que quería hacer. Están haciendo un buen trabajo ", ha afirmado.

Hansi Flick sobre la forma de juego del Aston Villa

"Tras el parón esperemos que todos los lesionados vuelvan (excepto Roony Bardghji), también Dani Olmo. A Espart quizás lo veamos en el primer partido del próximo año, pero el resto estará de vuelta y será una situación diferente", ha explicado el técnico, que ha evitado responder si el defensa Andreas Christensen estará recuperado para jugar este fin de semana.

Flick ha respondido que el joven Fariñas, que debutó el sábado en LaLiga, es "una opción" para repetir titularidad tras hacerlo "bien" frente al Alavés como lateral derecho y ha destacado que tiene "una buena conexión" con Lamine Yamal, aunque también ha valorado que Gerard Martín puede actuar tanto de central como en la banda.

Flick se ha extendido en la situación del lateral Alejandro Balde: "Cuando no juegas, a menudo te falta confianza, es normal. Balde lo hace bien en cada entrenamiento. Es una buena opción, pero Cancelo también está a buen nivel. Balde es un buen chico, un fantástico jugador y le intentaremos ayudar a recuperar la confianza".

Asimismo, el preparador de Heidelberg ha elogiado a su homólogo del Aston Villa, el vasco Unai Emery, al que ha definido como "uno de los mejores entrenadores de Europa" y un técnico "muy exitoso".

"El Aston Villa tiene una idea clara de cómo jugar en ataque y en defensa. Es un equipo bien estructurado, con distintos registros en ataque, y cuentan con Jackson, que está a un nivel increíble. Será un partido duro ante un rival que tiene calidad", ha añadido.

FUENTE: EFE