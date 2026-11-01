BOXEO Boxeo Internacional -  1 de noviembre de 2026 - 16:21

Nataly Delgado vs Irma García: Fecha, hora y dónde ver en vivo unificación de peso supermosca

Nataly Delgado e Irma García se medirán en pleito de unificación en la categoría de peso supermosca.

Nataly Delgado vs Irma García: Fecha

Nataly Delgado vs Irma García: Fecha, hora y dónde ver en vivo unificación de peso supermosca

FOTO: MVP

La campeona panameña Nataly Delgado se medirá a la también campeona, la mexicana Irma García en choque de unificación de la categoría de peso supermosca en velada de Most Valuable Promotions, promotora de Jake Paul en la ciudad de Arlington, Texas.

Delgado (21-7-2, 5 KOs), de 32 años de edad volverá a las acciones, esta vez para unificar cinturones, en un cara a cara ante la campeona de la FIB García (25-5-1, 6 KOs), mexicana de 45 años de edad.

Nataly Delgado vs Irma García: Fecha, hora y dónde ver en vivo

Fecha: Domingo 8 de noviembre.

Hora: Cartelera desde las 8:00 P.M.

Dónde ver en vivo: Podrás sintonizar la velada con la acción de Nataly Delgado a través de las señales de RPC y Telemetro.

La originaria de la provincia de Veraguas llegará a este importante compromiso luego de convertirse en la campeona absoluta AMB en choque ante Jasmine Artiga el pasado mes de junio en Orlando Florida.

"Lionheart" ganó aquel duelo por decisión, en una gran actuación de la diestra panameña, que ahora enfrentará reto en una cartelera de alto nivel, que lidera una de las mejores libra por libra de la actualidad Alycia Baumgardner.

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