Andrés Andrade podría ser el tercer panameño en jugar la Champions League

Andrés Andrade será el tercer panameño en jugar la Champions League FOTO / Andrés Andrade

El chorrerano Andrés Andrade podría unirse a la lista de panameños que han jugado en la Champions League luego de clasificar en playoffs con el Lask Linz de Austria.

César Blackman fue el primer panameño en debutar en Champions League, lo hizo con el Slovan Bratislava de Eslovaquia donde se enfrentó a clubes como el Manchester City y el Bayern Múnich.

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