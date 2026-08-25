UCL Champions League -  25 de agosto de 2026 - 17:01

Andrés Andrade podría ser el tercer panameño en jugar la Champions League

Andrés Andrade se unirá a Michael Amir Murillo y a César Blackman, como el tercer panameño en jugar Champions League.

Andrés Andrade será el tercer panameño en jugar la Champions League
Andrés Andrade será el tercer panameño en jugar la Champions LeagueFOTO / Andrés Andrade

El chorrerano Andrés Andrade podría unirse a la lista de panameños que han jugado en la Champions League luego de clasificar en playoffs con el Lask Linz de Austria.

César Blackman fue el primer panameño en debutar en Champions League, lo hizo con el Slovan Bratislava de Eslovaquia donde se enfrentó a clubes como el Manchester City y el Bayern Múnich.

Michael Amir Murillo fue el segundo panameño en jugar Champions League, lo hizo con el Olympique Marsella y fue en el estadio Santiago Bernabéu ante el Real Madrid.

Andrés Andrade será el tercero de los panameños

  • César Blackman, debut 18 de septiembre de 2024 con Slovan Bratislava..
  • Michael Amir Murillo, debut 16 de septiembre de 2025 con el Olympique Marsella.
  • Andrés Andrade podría convertirse en el tercero.
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