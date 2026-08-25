Andrés Andrade podría ser el tercer panameño en jugar la Champions League

El chorrerano Andrés Andrade podría unirse a la lista de panameños que han jugado en la Champions League luego de clasificar en playoffs con el Lask Linz de Austria.
Michael Amir Murillo fue el segundo panameño en jugar Champions League, lo hizo con el Olympique Marsella y fue en el estadio Santiago Bernabéu ante el Real Madrid.
Andrés Andrade será el tercero de los panameños
- César Blackman, debut 18 de septiembre de 2024 con Slovan Bratislava..
- Michael Amir Murillo, debut 16 de septiembre de 2025 con el Olympique Marsella.
- Andrés Andrade podría convertirse en el tercero.