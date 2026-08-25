Panamá Femenina ya tiene rival confirmado para la fecha FIFA de octubre

La Federación Panameña de Fútbol (FPF) anuncia los partidos amistosos internacionales que disputará la Selección de Panamá Femenina ante su similar de Nueva Zelanda , los próximos 10 y 13 de octubre del 2026 en el Estadio Rommel Fernández Gutiérrez de la Ciudad de Panamá.

Estos compromisos corresponderán a la Fecha FIFA de octubre y serán los últimos partidos previos a la próxima instancia de la eliminatoria mundialista, en la que Panamá buscará, en noviembre ante Canadá, una victoria que le permita clasificar a la Copa Mundial Femenina de la FIFA Brasil 2027 y a los Juegos Olímpicos Los Ángeles 2028.

COPA TIGO vs NUEVA ZELANDA #PanamáMayor jugará dos amistosos Nueva Zelanda en la fecha FIFA de octubre. Estos encuentros servirán de preparación para el compromiso de eliminatorias ante Canadá a fines de noviembre. Detalles https://t.co/sBTOPqKxsv … pic.twitter.com/FjhITEWWAf

Panamá, que jugará en esta categoría por primera vez ante Nueva Zelanda, viene de disputar dos amistosos ante Jamaica en el mes de junio, por lo que la entrenadora María Antonia «Toña» Is podrá seguir trabajando con la Selección Nacional de cara al compromiso ante las canadienses.

COPA TIGO: PANAMÁ FEMENINA VS NUEVA ZELANDA

Sábado 10 octubre – 4pm – Estadio Rommel Fernández Gutiérrez

Martes 13 octubre – 7:30pm – Estadio Rommel Fernández Gutiérrez

Próximamente se brindará información sobre la venta de boletos y otros detalles relacionados a estos compromisos.

FUENTE: FPF