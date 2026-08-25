Selección de Panamá: Conoce los horarios de los partidos amistosos en Asia

Se dieron a conocer los horarios y fechas, así como también las sedes para los próximos partidos amistosos de la selección de Panamá para la gira asiática que inicia desde el 26 de septiembre al lunes 5 de octubre.
- Sábado 26 de septiembre, 8:30 am hora de Panamá, en estadio y ciudad por definir.
Panamá vs Nueva Zelanda
- Jueves 1 de octubre, 5:30 am, estadio Internacional de Yokohama, Japón
Lunes 5 de octubre
- Rival por conocer, dependen del partido contra Nueva Zelanda.
- Panamá vs Japón o Ecuador