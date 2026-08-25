MAREA ROJA Marea Roja -  25 de agosto de 2026 - 13:50

Selección de Panamá: Conoce los horarios de los partidos amistosos en Asia

Conoce el calendario de la selección de Panamá con su horario para la gira en Asia que inicia el 26 de septiembre.

Selección de Panamá: Conoce los horarios de los partidos amistosos en Asia

Selección de Panamá: Conoce los horarios de los partidos amistosos en Asia

FOTO: FPF
Johanni I. Ramos
Por Johanni I. Ramos

Se dieron a conocer los horarios y fechas, así como también las sedes para los próximos partidos amistosos de la selección de Panamá para la gira asiática que inicia desde el 26 de septiembre al lunes 5 de octubre.

CALENDARIO DE PARTIDOS DE LA SELECCIÓN DE PANAMÁ

India vs Panamá

  • Sábado 26 de septiembre, 8:30 am hora de Panamá, en estadio y ciudad por definir.

Panamá vs Nueva Zelanda

  • Jueves 1 de octubre, 5:30 am, estadio Internacional de Yokohama, Japón

Lunes 5 de octubre

  • Rival por conocer, dependen del partido contra Nueva Zelanda.
  • Panamá vs Japón o Ecuador
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