Edinson Cavani fue al psicólogo luego de perder ante el Barcelona

El 8 de marzo de 2017, el Paris Saint-Germain visitó al Camp Nou para jugar la vuelta de los octavos de final de la Champions, tras ganar 4-0 en París. El equipo azulgrana acabó dando la vuelta a la eliminatoria al imponerse 6-1 al equipo francés sobre la campana.

"En cinco minutos cambió todo lo que veníamos haciendo. Es un golpe tan grande, que no puedes controlar y que, aunque es fútbol, te toca otras partes de tu persona, con síntomas de ansiedad, sudores fríos, me mareaba durmiéndome y ya tenía miedo de dormirme", dijo el delantero valencianista a Relevo.

"Me preguntaba: '¿Tengo un problema en la cabeza?'. Fui al médico del PSG, al que amo, y me dijo: 'Lo que te está pasando, le está pasando a muchas personas en distintos ámbitos'. Me di cuenta de que no era un superhéroe", añadió Cavani.

El delantero uruguayo, llegado al Valencia en la última ventana de mercado, admitió que ha hecho terapia "muchos años", en un momento en que el aspecto mental está creciendo en importancia en muchos ámbitos de la sociedad.

"Perdimos mucho tiempo por cosas que no importan. El fútbol cada vez es más mediático e influyente en la vida de los otros. Pero la salud mental es fundamental en cualquier ser humano y en el fútbol falta", afirmó el futbolista uruguayo.

Qatar 2022

Cavani también se refirió al Mundial de Qatar 2022, donde ve a Uruguay en "un buen momento".

"Vamos a darlo todo, estamos en un buen momento, los jugadores están siendo figuras en sus equipos y otros son clave", afirmó.

"No sé si en otro momento ha coincidido que todos sus jugadores fueran tan importantes en sus clubes. No quiere decir que juguemos mejor, pero sí que podamos marcar más las diferencias con futbolistas que están preparados mental y físicamente", concluyó.