Edinson Cavani se reencuentra con el gol en el triunfo de Boca Juniors

Después de cinco meses de sequía, el delantero uruguayo Edinson Cavani se reencontró este domingo con el gol en el segundo triunfo consecutivo de Boca Juniors, firmado en un 2-0 contra Banfield, por la sexta fecha del torneo Clausura del fútbol argentino.

El Xeneize celebró en La Bombonera repleta con los gritos uruguayos de Miguel Merentiel (54), que marcó su noveno tanto de la temporada y el 44º con la camiseta auriazul, y del Matador (81), que volvió a anotar en el campeonato local por primera vez desde marzo.

El veterano atacante charrúa, de 38 años, consiguió festejar luego de un rebote en el larguero por un cabezazo del defensor Marco Pellegrino.

Empujó el balón al arco vacío para cortar una serie negativa, tras una decena de partidos en los que no encontraba la portería y protagonizó pifias en la definición inusitadas para un jugador de su calibre.

"Lo más importante es que el equipo gane para estar más cerca del objetivo. Contento por la victoria, en lo personal volví al gol, que llegó de rebote, pero hay que estar ahí. Esto es lo que venimos buscando hace rato, la regularidad. El grupo se está haciendo más sólido", remarcó Cavani tras la victoria.

Edinson Cavani le da confianza a Boca

El exdelantero del PSG, que lleva más de 400 goles en su carrera, consideró que "no hay una receta" para volver al gol", solamente el "trabajo".

"Hay momentos para agachar la cabeza, soportar las críticas, confiar en el trabajo y en la disciplina, eso es lo que te saca adelante. Queda mucho y hay que seguir creciendo, y lograr lo que queremos todos", agregó.

Más aliviado tras haber cortado la fecha pasada su peor serie histórica, de 12 partidos seguidos sin triunfos, Boca mostró un mejor nivel y encontró en Leandro Paredes a la figura encargada de manejar el juego y darle equilibrio.