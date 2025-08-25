Legionarios Fútbol Internacional -  25 de agosto de 2025 - 17:01

Edward Cedeño fue titular en victoria de Las Palmas en la Segunda División de España

El panameño Edward Cedeño fue titular en el triunfo de Las Palmas sobre Córdoba en la Segunda División de España.

FOTO: LAS PALMAS

El mediocampista panameño Edward Cedeño fue titular en el triunfo de la Unión Deportiva Las Palmas 3-1 sobre Córdoba Club de Fútbol, en la segunda jornada de la Segunda División de España.

Cedeño solo disputó la primera parte tras recibir un fuerte golpe en el rostro, que lo obligó a salir al medio tiempo en el Estadio Bahrain Victorious Nuevo Arcángel de Córdoba.

Los dirigidos por Luis García Fernández tomaron ventaja en el compromiso con gol de Miloš Lukovic al minuto 20', luego apareció Alejandro García al 59' para ampliar el marcador y Enrique Clemente Maza al 83' marcó para sentenciar el partido. Adrián Fuentes puso el único tanto de los locales al 89'.

Números de Edward Cedeño vs Córdoba

El seleccionado nacional de 22 años jugó 45' minutos, tuvo 18 toques de balón, 13/13 (100%) en pases precisos, 1/1 en pases largos, 0/3 en duelos terrestres, 1/1 en duelos aéreos, 2 faltas y 1 despeje.

El próximo duelo de los canarios será ante el Málaga, el domingo 31 de agosto a las 12:30 p.m. en el Estadio de Gran Canaria.

