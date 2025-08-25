FIBA AmeriCup 2025: Panamá se despidió con derrota frente a Venezuela

En su último partido del grupo B en la FIBA AmeriCup 2025 , la selección de Baloncesto de Panamá cayó 77-73 ante Venezuela en el Polideportivo Alexis Argüello, ubicado en Nicaragua.

Los venezolanos ganaron el primer cuarto 23-17, el tercero 19-16 y el último 24-18. Panamá solo ganó el segundo 22-11.

Ezequiel Bell fue el mejor anotador de los panameños con 20 puntos, 13 rebotes y 2 asistencias. Mientras que Luis Rodríguez Jr registró 15 unidades, 4 rebotes y 2 asistencias.

El veterano David Cubillan destacó por Venezuela con 15 puntos, 3 rebotes y 3 asistencias. Windi Graterol aportó 12 unidades, 7 rebotes y 1 asistencia.

Los dirigidos por el coach argentino Gonzalo García perdieron sus tres partidos en la fase de grupos, tras ir al torneo con un equipo alternativo y con pocas figuras.

Resultados de Panamá en la FIBA AmeriCup 2025