FIBA AmeriCup 2025: Panamá se despidió con derrota frente a Venezuela

En su último partido del grupo B en la FIBA AmeriCup 2025, la selección de Baloncesto de Panamá cayó 77-73 ante Venezuela en el Polideportivo Alexis Argüello, ubicado en Nicaragua.
Ezequiel Bell fue el mejor anotador de los panameños con 20 puntos, 13 rebotes y 2 asistencias. Mientras que Luis Rodríguez Jr registró 15 unidades, 4 rebotes y 2 asistencias.
El veterano David Cubillan destacó por Venezuela con 15 puntos, 3 rebotes y 3 asistencias. Windi Graterol aportó 12 unidades, 7 rebotes y 1 asistencia.
Los dirigidos por el coach argentino Gonzalo García perdieron sus tres partidos en la fase de grupos, tras ir al torneo con un equipo alternativo y con pocas figuras.
Resultados de Panamá en la FIBA AmeriCup 2025
- Panamá 59-93 Puerto Rico
- Canadá 99-49 Panamá
- Panamá 73-77 Venezuela