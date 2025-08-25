MLB: José Caballero en el line-up inicial de los Yankees frente a Washington

Los Yankees de Nueva York iniciarán este lunes (6:05 pm) serie interliga frente a los Nacionales de Washington, con una nueva oportunidad para el panameño José Caballero de demostrar su nivel en la MLB (en vivo por COS).

Los "Bombarderos del Bronx" sacaron un valioso triunfo el domingo 24 de agosto ante los Medias Rojas de Boston por pizarra de 7-2, evitando ser barridos en una serie al mejor de cuatro.

"Chema" Caballero de 28 años sumará su tercera titularidad consecutiva y buscará pegar su primer imparable en los últimos tres encuentros, después de irse de 5-0 con 2 bases por bolas, 1 producida y 1 ponche frente a Boston.

Por segundo encuentro consecutivo, el santeño estará en el campocorto por Anthony Volpe y noveno en la ofensiva.

En la actual temporada 2025 de las Grandes Ligas, "Cabby" batea para .232 producto de 61 imparables en 263 turnos al bate, 13 dobles, 1 triple, 4 jonrones, 32 carreras empujadas, 44 anotadas, 38 bases por bolas, 84 ponches y 40 bases robadas.

Lineup de los Yankees vs Nacionales - MLB