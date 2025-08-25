Rayo Vallecano vs FC Barcelona: Fecha, hora y dónde seguir la J3 de LaLiga

El FC Barcelona vuelve a jugar de visita en este inicio de LaLiga luego de remontar al Levante sobre la hora en la fecha dos del torneo local.

Cayendo 2-0 en los primeros 45 minutos, el Barca le dio vuelta al partido en la segunda parte con los goles de Pedri, Ferran y un autogol de Unai Elgezabal.

Mientras tanto el Rayo ganó 3-1 en la primera fecha ante el Girona con goles de Jorge de Frutos, Álvaro García e Isi. En la segunda jornada este lunes 25 de agosto, se enfrenta al Athletic Club.

La campaña pasada los de Hansi Flick ganaron los dos partidos ante el conjunto madrileño (1-2 y 1-0).

Fecha, hora y dónde seguir Rayo Vallecano vs FC Barcelona

Fecha: Domingo 31 de agosto

Hora: 2:30 P.M.

Lugar: Estadio de Vallecas

Dónde seguir: A través de las redes sociales de Deportes RPC