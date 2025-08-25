LaLiga Fútbol Internacional -  25 de agosto de 2025 - 08:32

Rayo Vallecano vs FC Barcelona: Fecha, hora y dónde seguir la J3 de LaLiga

El FC Barcelona viene de vivir una remontada en su visita al Levante para mantener su inicio invicto en LaLiga tras dos jornadas.

Rayo Vallecano vs FC Barcelona: Fecha

El FC Barcelona vuelve a jugar de visita en este inicio de LaLiga luego de remontar al Levante sobre la hora en la fecha dos del torneo local.

Cayendo 2-0 en los primeros 45 minutos, el Barca le dio vuelta al partido en la segunda parte con los goles de Pedri, Ferran y un autogol de Unai Elgezabal.

Mientras tanto el Rayo ganó 3-1 en la primera fecha ante el Girona con goles de Jorge de Frutos, Álvaro García e Isi. En la segunda jornada este lunes 25 de agosto, se enfrenta al Athletic Club.

La campaña pasada los de Hansi Flick ganaron los dos partidos ante el conjunto madrileño (1-2 y 1-0).

Fecha, hora y dónde seguir Rayo Vallecano vs FC Barcelona

Fecha: Domingo 31 de agosto

Hora: 2:30 P.M.

Lugar: Estadio de Vallecas

Dónde seguir: A través de las redes sociales de Deportes RPC

