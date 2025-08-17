Edward Cedeño debutó con Las Palmas en la Segunda División de España

El joven mediocampista panameño Edward Cedeño hizo su debut oficial con Unión Deportiva Las Palmas en la Segunda División de España , en el duelo de este domingo donde su equipo igualó 1-1 ante el FC Andorra en el Estadio de Gran Canaria, en la primera fecha de la LALIGA Hypermotion.

Cedeño fue un jugador con mucha regularidad en la pretemporada, dejando buenas sensaciones.

Recibe todas las noticias en tu casilla de e-mail.

A sus 22 años, el canalero recibió la oportunidad por parte del entrenador Luis García Fernández para ingresar de cambio al minuto 78' por el italiano Lorenzo Amatucci.

El talentoso futbolista panameño jugó 12' minutos, tuvo 10 toques de balón, 5/6 en pases precisos (83%), 0/1 en centros, 2/3 en duelos terrestres y 1 intercepción.

¿Cuándo vuelve a jugar Edward Cedeño con Unión Deportiva Las Palmas?

El seleccionado nacional y los canarios volverán a jugar el próximo lunes 25 de agosto ante el Córdoba Club de Fútbol, desde las 2:30 p.m. en el Estadio Bahrain Victorious Nuevo Arcángel.