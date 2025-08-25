Liverpool ganó 'in extremis' al Newcastle con gol del joven Rio Ngumoha

El Liverpool , en superioridad numérica todo el segundo tiempo, sufrió para llevarse los tres puntos de Newcastle , al que ganó 3-2 con un gol en el último suspiro del partido que cerró la segunda fecha de la Premier League.

Después de ponerse 2-0 a favor, y de ver cómo las Urracas, con un hombre menos, igualaban 2-2 en el minuto 88, los Reds reaccionaron en el último minuto de los once de tiempo añadido gracias a un tanto de su jovencísimo extremo Rio Ngumoha , que cumplirá 17 años el viernes.

El Liverpool, vigente campeón, ocupa la tercera posición con los mismos seis puntos que Arsenal y Tottenham, únicos equipos con pleno de victorias en las dos primeras fechas.

Pese al dominio en el juego de los locales, fueron los hombres de Arne Slot los que abrieron el marcador merced a un disparo raso lejano de Ryan Gravenberch, de regreso tras cumplir una suspensión, que sorprendió al arquero Nick Pope después de tocar en Fabian Schär y en el poste (35).

Un final de infarto en el Newcastle - Liverpool

Sin su delantero estrella, el sueco Alexander Isak, inmerso en un pulso con la dirección del club para que le abran la puerta de salida -rumbo al Liverpool presumiblemente- y por lo que está apartado del grupo, Newcastle United contó con Anthony Gordon para animar su ataque.

Pero luego de gozar de varias ocasiones, lastró a los suyos al ser expulsado tras revisión del VAR por una peligrosa entrada sobre el central neerlandés Virgil van Dijk al filo del descanso (45+3).

Con un hombre más, el Liverpool no dejó pasar más de 20 segundos tras la reanudación para duplicar la renta gracias a su fichaje Hugo Ekitiké.

El delantero francés lleva tres goles en tres partidos oficiales en Inglaterra.

Pese a ir dos goles por debajo y contar con un jugador menos, el Newcastle se metió en el partido con un poderoso remate de cabeza del brasileño Bruno Guimaraes (57), antes de que William Osula estableciese el 2-2 en el 88.

Pero el gol postrero de Ngumoha les deja en la parte baja de la tabla con un solo punto.

