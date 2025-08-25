MLB: José Caballero produce en el triunfo de Yankees ante Red Sox

José Caballero fue titular por segundo partido seguido en la serie entre Yankees de New York ante Boston Red Sox donde los del Bronx lograron evitar la barrida.

Jazz Chisholm Jr. y Trent Grisham conectaron dos jonrones cada uno mientras los Yankees ponían fin a su racha negativa ante sus grandes rivales con una victoria de 7-2 sobre Boston la noche del domingo en el Yankee Stadium.

La victoria acercó a los Yankees a medio juego del primer Comodín de la Liga Americana y puso fin a una cadena de ocho derrotas consecutivas ante los Medias Rojas esta temporada. Los Yankees tienen marca de 2-8 contra Boston en general esta campaña.

Carlos Rodón abrió por Nueva York y estuvo dominante durante cinco innings, limitando a los Patirrojos a un sólo hit con 66 lanzamientos. Los problemas lo encontraron en el sexto, cuando concedió tres de sus cinco bases por bolas y dejó las bases llenas para el relevista Luke Weaver, quien permitió un sencillo de dos carreras al bateador emergente Nathaniel Lowe.

Volpe entró como reemplazo defensivo en el octavo inning, con Caballero pasando al jardín derecho en lugar de Stanton, quien dio dos hits y anotó un par de carreras.

"Chema" se fue en blanco en tres turnos pero produjo una carrera con elevado de sacrificio.

Números de José Caballero en el 2025

Este año batea para .232 con 4 cuadrangulares, 32 remolcadas, 40 bases robadas y .668 de OPS.

FUENTE: MLB