FÚTBOL Fútbol Internacional -  24 de septiembre de 2025 - 16:52

EFL Cup: Manchester City, Arsenal, Newcastle y Tottenham hacen sus deberes

No hubo cuento de hadas en la Copa de la Liga inglesa: Manchester City, Arsenal, Newcastle y Tottenham cumplieron contra rivales de tercera división.

EFL Cup: Manchester City

EFL Cup: Manchester City, Arsenal, Newcastle y Tottenham hacen sus deberes

No hubo cuento de hadas en la Copa de la Liga inglesa: Manchester City, Arsenal, Newcastle y Tottenham cumplieron este miércoles por la vía rápida contra rivales de tercera división y avanzaron a octavos de final de la Copa de la Liga inglesa.

En el norte de Inglaterra, el vigente campeón Newcastle firmó la gran goleada de la noche, al imponerse 4-1 al Bradford City, líder de la League One (3ª división).

Con dobletes del brasileño Joelinton (17 y 75) y del danés William Osula (19 y 87), las Urracas demostraron que se toman muy en serio esta copa doméstica. Andy Cook (79) fue el autor del único tanto de los visitantes.

También venció con claridad en el norte de Londres el Tottenham, que saltó al césped de su estadio con el pie en el acelerador: con goles en el 14 y el 17, los Spurs dejaron sin respuesta al Doncaster. En el tiempo añadido, el galés Brennan Johnson abultó el resultado (3-0).

En Huddersfield, el atacante Phil Foden primero marcó (18) y luego asistió al brasileño Savinho (74) en la victoria del Manchester City (2-0).

Idéntico resultado cosechó el Arsenal en la cancha del Port Vale, donde una diana de Eberechi Eze a los ocho minutos y otra de Leandro Trossard en la recta final (86) sirvieron para decidir el encuentro (2-0).

Arsenal, Liverpool y Newcastle conocen rivales en 8vos

Al término de ese encuentro tuvo lugar el sorteo de octavos de final, ronda en la que destacan el Newcastle - Tottenham, el Arsenal - Brighton y el Liverpool - Crystal Palace.

FUENTE: AFP

En esta nota:
Seguir leyendo

Champions League: Manchester City se estrenó con triunfo ante Napoli

Champions League: Partidos para hoy jueves 18 de septiembre

El Manchester City goleó al United con Erling Haaland de figura

Recomendadas

Últimas noticias