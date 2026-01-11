El AC Milan rescató un punto ante la Fiorentina con gol de Nkunku

Sin pegada en la primera parte, sin ataque prácticamente en toda la segunda, el AC Milan quedó en entredicho con un empate contra el Fiorentina, por más que salvó un punto y esquivó la derrota con un derechazo de Nkunku en el minuto 90, en una de sus contadas oportunidades desde el descanso, para sostener una racha de 18 jornadas invicto a la que le faltan victorias (1-1).

Contra las cuerdas por el cabezazo del 1-0 en el minuto 66 de Comuzzo que superó a Mike Maignan, en juego el liderato cada semana, el Milan fue ajeno a una lucha tan apretada, que necesita un rendimiento más constante, más ambicioso, sobre todo en el segundo tiempo, y principalmente más eficacia en ataque de la que tuvo el conjunto ‘rossonero’ en la primera parte, cuando sí fue mejor que su rival, cuando pareció un aspirante al título.

El Fiorentina añadió otro cabezazo más de Gosens, cuando Allegri ya había movido su banquillo, cuando recurrió a Rafael Leao y Adrien Rabiot para cambiar la dinámica preocupante por la que transitaba en ese momento el juego, con el segundo de la tabla al inicio de la jornada completamente desaparecido ya de la portería de De Gea, por más que su rival fuera el último de la Serie A, con una victoria solo este curso.

AC MIlan rescató el empate de visita

Y marcó el Fiorentina. Era predecible, podía intuirse, cuando Comuzzo cabeceó picado, cruzado, junto al poste, lejos del alcance del sorprendido Maignan. La quinta ocasión del segundo tiempo del conjunto local. Era el minuto 66. Luka Modric, en el banquillo, por rotación. Y menos de media hora para el final del choque.

Un panorama sombrío para el Milan, irregular reincidente, sin reacción ni puntos, hasta que Nkunku se inventó el empate. Es aún insuficiente. No perdió incluso al final por el larguero y otra parada de Maignan.