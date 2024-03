El Atalanta venció al Napoli por goleada en jornada 30

Es la novena derrota de la temporada para el aún vigente campeón, que ocupa el 7º puesto en la tabla de clasificación con 45 puntos, a cinco precisamente el Atalanta (6º), que además tiene un partido menos.

La desventaja es de 6 puntos con respecto a Roma, quinto clasificado, una plaza que podría suponer la clasificación para la próxima Champions.

La Serie A se mantiene entre los campeonatos del fútbol europeo con mejor coeficiente UEFA.

Los jugadores napolitanos fueron despedidos con una bronca por sus propios aficionados.

JUGADORES DEL ATALANTA Y NAPOLI SE UNEN EN CONTRA AL RACISMO

Antes del encuentro, esos mismos aficionados gritaron "No al racismo" en apoyo a Juan Jesus, quien denunció insultos racistas por parte del defensa internacional del Inter Francesco Acerbi en el último partido liguero antes del parón de selecciones.

Acerbi se libró finalmente de una sanción al considerar los jueces del campeonato italiano que no existen suficientes pruebas que demuestren los insultos racistas del defensor del Inter.

Como protesta por esta decisión, los jugadores del Nápoles no lucieron este sábado en sus camisetas el lema "Keep racism out" (dejemos el racismo fuera), como sí hacen el resto de clubes en las jornadas 29 y 30 de la Serie A.