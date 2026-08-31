El Besiktas golea al Corum FK y Amir Murillo anota en Turquía

El Besiktas golea al Corum FK con gol de Amir Murillo en Turquía

El Besiktas goleó 6-2 al Corum en la tercera jornada de la Super Liga en Turquía para sumar 6 unidades en la tabla de posiciones con anotación incluida del panameño Amir Murillo.

Amir Murillo anotó el sexto gol de su equipo al minuto 83', la anotación del panameño es la segunda de la temporada, la primera fue contra el FK Kauno Zalgiris en ida de playoffs a la Europa League.

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Vaclav Cerny abrió el marcador desde el minuto 9' y Dusan Vlahovic con Hat Trick, con sus goles al minuto 43', 59' y 66'.

Corum trató de descontar y marcaron al 52' con gol de Mohammed Diomande y al 77' con Mahmic.

Con este resultado suman 6 puntos en la tercera posición en 3 fechas disputadas.

El siguiente partido de Amir Murillo con el Besiktas será el sábado 5 de septiembre ante el Fenerbahçe a las 12:00 pm.