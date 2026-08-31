El Besiktas golea al Corum FK y Amir Murillo anota en Turquía

El Besiktas goleó 6-2 al Corum en la tercera jornada de la Super Liga en Turquía para sumar 6 unidades en la tabla de posiciones con anotación incluida del panameño Amir Murillo.
Vaclav Cerny abrió el marcador desde el minuto 9' y Dusan Vlahovic con Hat Trick, con sus goles al minuto 43', 59' y 66'.
Corum trató de descontar y marcaron al 52' con gol de Mohammed Diomande y al 77' con Mahmic.
Con este resultado suman 6 puntos en la tercera posición en 3 fechas disputadas.
El siguiente partido de Amir Murillo con el Besiktas será el sábado 5 de septiembre ante el Fenerbahçe a las 12:00 pm.