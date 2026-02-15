LEGIONARIOS Fútbol Internacional -  15 de febrero de 2026 - 14:10

El Besiktas superó al Istanbul BB en la primera titularidad de Michael Amir Murillo

El lateral panameño Michael Amir Murillo jugó todo el partido en la victoria del Besiktas ante el Istanbul.

FOTO: BESIKTAS

El lateral panameño Michael Amir Murillo jugó todo el partido en la victoria del Besiktas 3-2 ante el Istanbul en la jornada 22 de la Superliga de Turquía.

Los goles del equipo del canalero llegaron por medio del surcoreano Oh Hyeon-gyu (43'), Orkun Kökçü (58') y Mustafa Erhan Hekimoglu (90+7).

Este resultado deja al Besiktas en la quinta posición con 40 puntos.

Amir disputó los 90' minutos, tuvo 6 recuperaciones, 1/2 en regates, 42 toques, 2 faltas recibidas, 1 pase clave, 1/1 en centros y 18/22 en pases precisos (82%).

¿Cuándo vuelve a jugar Michael Amir Murillo con el Besiktas?

El próximo juego del seleccionado nacional de 30 años será el próximo domingo 22 de febrero ante el Göztepe en el Tüpras Stadium (12:00 pm).

En esta nota:
