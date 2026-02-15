José Córdoba: ¿Cuándo vuelve a jugar con el Norwich City?

El defensor panameño José Córdoba y el Norwich City se preparan para enfrentar otro interesante partido, correspondiente a la jornada 33 de la English Football League Championship de Inglaterra.

'Coto' de 24 años viene de estar en el banquillo en el duelo donde su club venció 3-1 al West Bromwich Albion en el Carrow Road, por la cuarta ronda de la FA Cup.

El seleccionado nacional registra 15 partidos en la Championship, donde ha brindado una asistencia sin anotaciones.

¿Cuándo vuelve a jugar José Córdoba con el Norwich City?

El Norwich City de José Córdoba estará jugando el sábado 21 de febrero ante el Birmingham City, en el Carrow Road,(10:30 am).

Los Canarios actualmente marchan en la posición 17 con 39 puntos.