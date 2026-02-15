José Córdoba: ¿Cuándo vuelve a jugar con el Norwich City?

El defensor panameño José Córdoba y el Norwich City se preparan para enfrentar otro interesante partido, correspondiente a la jornada 33 de la English Football League Championship de Inglaterra.
El seleccionado nacional registra 15 partidos en la Championship, donde ha brindado una asistencia sin anotaciones.
¿Cuándo vuelve a jugar José Córdoba con el Norwich City?
El Norwich City de José Córdoba estará jugando el sábado 21 de febrero ante el Birmingham City, en el Carrow Road,(10:30 am).
Los Canarios actualmente marchan en la posición 17 con 39 puntos.