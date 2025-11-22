Kadir Barría: ¿Cómo llegó al Botafogo de Brasil?

Kadir Barría está causando un gran impacto en Brasil y Panamá luego que en el último partido del Botafogo le diera los tres puntos gracias a un doblete entrando desde la banca ante el Sport Recife.
Añadió que en un amistoso entre jugadores firmados y otros que estaban a prueba, realizó tres goles y desde el primer de septiembre ha estado vinculado en el Botafogo.
Barría de apenas 18 años, ha marcado cinco goles con el equipo Sub-20 que se coronó campeón recientemente en el Campeonato Carioca y con el primer equipo lleva dos, que se ubica en el quinto puesto del Brasileirao de la Serie A.