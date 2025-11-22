Kadir Barría: ¿Cómo llegó al Botafogo de Brasil?

Kadir Barría está causando un gran impacto en Brasil y Panamá luego que en el último partido del Botafogo le diera los tres puntos gracias a un doblete entrando desde la banca ante el Sport Recife.

"Fue por un juego contra Costa del Este, que hice un gol, salí en la televisión, muchas personas me pusieron en el estado, mi papá tenía un amigo, tenía contactos en Brasil de personas que jugaron en Panamá", inició relatando Barría en el programa Play de COS.

Añadió que en un amistoso entre jugadores firmados y otros que estaban a prueba, realizó tres goles y desde el primer de septiembre ha estado vinculado en el Botafogo.

Barría de apenas 18 años, ha marcado cinco goles con el equipo Sub-20 que se coronó campeón recientemente en el Campeonato Carioca y con el primer equipo lleva dos, que se ubica en el quinto puesto del Brasileirao de la Serie A.

Kadia Barría en COS